Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Manaus: avanços e projeções para 2025

Em um balanço sobre os avanços conquistados tanto na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) quanto na Câmara Municipal de Manaus (CMM), são destacadas ações e resultados que devem impulsionar o desenvolvimento do Estado e na capital amazonense em 2025.

Para o próximo ano, a Assembleia do Amazonas se prepara para um novo ciclo com a implementação de projetos de relevância estadual, enquanto a gestão da Câmara de Manaus, encerrando o quadriênio 2021-2024, aponta para a efetivação de legislações que contribuíram para o bem-estar da população e o fortalecimento da infraestrutura urbana.

A nova legislatura da Câmara Municipal de Manaus, para o quadriênio 2025-2028, será marcada por uma renovação de 51% em relação ao mandato anterior.

Perspectivas da Aleam para 2025

Às vésperas de um novo ano, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Aleam, compartilhou algumas perspectivas para o próximo ano de trabalho parlamentar. Entre os destaques para 2025, estão a participação da Aleam na COP 30, que será realizada em Belém (PA), e a implementação de cursos pela Escola do Legislativo José Lindoso voltados para famílias de Pessoas com Deficiências (PcDs) e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Observamos que, embora a Escola do Legislativo da Aleam faça um trabalho importante para a comunidade, ela não contempla com amplitude PcDs, pessoas com TEA e com Síndrome de Down. Por isso, ao completar 20 anos de existência, nós iremos ampliar a oferta de cursos e projetos para famílias que tenham pessoas nessas condições. É importante que a Aleam também avance nesse sentido”, declarou o presidente.

Feclam 2025

Conforme o presidente da Aleam, em 2025, o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam) será realizado no início de abril, antecipando a data em relação às edições anteriores, com o objetivo de permitir maior participação dos parlamentares.

“O Feclam é o maior evento do tipo no País. É o que reúne o maior número de legisladores e, para que continue sendo um sucesso, em 2025, iremos adiantar a data, para que possa ser mais proveitoso para os vereadores do interior. Desde já faço o convite para que os legisladores do Amazonas participem desse momento importante para o Legislativo do Estado”, convidou.

COP 30

O deputado presidente também falou sobre a participação da Aleam na COP 30, que ocorrerá no segundo semestre de 2025 em Belém.

“Será um momento ímpar para os legisladores da Amazônia. Teremos a oportunidade de contribuir com iniciativas que irão impactar no futuro da nossa região. A Assembleia do Amazonas se prepara para ser uma voz ativa nesse importante fórum mundial”, declarou.

Balanço positivo na CMM

No início da semana, o presidente da CMM, vereador Caio André (União Brasil), reuniu as diretorias técnicas da Casa Legislativa e apresentou o saldo da legislatura 2020-2024.

Durante o encontro, Caio André agradeceu o empenho dos diretores ao longo de dois anos de gestão e destacou os avanços e melhorias que se tornaram legado para o Parlamento Municipal.

Entre as ações destacadas por ele, estão o projeto “Câmara Cidadã”, o desempenho da Escola do Legislativo, a realização do concurso público após mais de 20 anos e o Plano de Cargos e Carreira dos servidores.

“Tivemos uma gestão de muitos desafios, e o principal deles foi de trazer de volta um olhar positivo da população para a CMM, o que foi difícil. Tivemos um trabalho de reconstrução, e todos os diretores se dedicaram muito para isso acontecer. Termino a minha gestão muito satisfeito com os nossos resultados”, afirmou Caio André.

Caio relembrou o legado durante a presidência do parlamento municipal e exaltou a figura do servidor. “O saldo é positivo. Olhando para esses dois anos, eu saio da presidência deixando mudanças boas para a Casa, valorizando o servidor e mantendo o bom funcionamento dos trabalhos”, acrescentou o presidente.

O diretor-geral da CMM, Henry Vieira, também agradeceu a todos os diretores e servidores e ressaltou que a atual gestão deixa marcas importantes para a população manauara e também para o Parlamento Municipal.

“Conseguimos readequar o que foi possível e a próxima presidência vai ter um cenário bem melhor para trabalhar. Esse foi o nosso objetivo, entregar melhor do que pegamos e isso está sendo feito”, pontuou Henry Vieira.

*Com informações da assessoria

