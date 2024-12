Cuidado com os fogos de Ano Novo

Ah, o Ano Novo! Sempre que dezembro chega, as festas tomam conta e os preparativos para a virada começam. Mas, como tutora e veterinária, sei que esse período pode ser um pesadelo para os gatos.

Lembro bem do primeiro Réveillon com a Grey, minha felina mais medrosa. Era minha missão criar um ambiente seguro para ela enfrentar os fogos de artifício sem tanto estresse.

Naquela noite, organizei um refúgio no meu quarto. Fechei portas, janelas e cortinas para minimizar o som e a luz dos fogos. Preparei caixas de papelão e acomodei mantinhas e brinquedos favoritos da Grey.

Ela encontrou seu esconderijo debaixo da cama, enquanto eu colocava uma música calma para abafar os estrondos. Foi incrível perceber como um ambiente acolhedor pode fazer toda a diferença para um gato ansioso.

Dias antes, já tinha começado a usar um difusor de feromônios no cômodo. Esses produtos imitam sinais naturais de bem-estar para os gatos. Eu já havia recomendado para muitos tutores, mas ali, com a Grey, experimentei a eficácia em primeira mão. Ela parecia mais tranquila, mesmo com os barulhos do lado de fora.

Também aprendi que estar presente é fundamental. Enquanto a Grey se escondia, sentei no chão ao lado dela, falando suavemente e respeitando o espaço dela. Não a forcei a sair ou interagir, mas ela sabia que eu estava ali. Gatos são extremamente sensíveis à nossa energia, e manter a calma é essencial para ajudá-los.

Foi nesse Réveillon que comecei a planejar maneiras mais duradouras de lidar com essa época do ano. Com o tempo, investi em melhorias no ambiente, como prateleiras altas, onde ela se sente mais segura, e brinquedos que a distraem. Cada ajuste se tornou uma peça-chave para protegê-la nas noites de fogos.

Hoje, enquanto muitas cidades ainda não aderem aos fogos silenciosos, vejo como é importante compartilhar essas estratégias com outros tutores. Aprendi que, com paciência e cuidado, é possível transformar o Ano Novo em uma experiência menos assustadora para os gatos.

Então, quando os primeiros fogos de 2025 começarem, lembre-se: um espaço seguro, feromônios, som ambiente e sua presença podem fazer toda a diferença. Que essa virada seja tranquila para você e, principalmente, para seu felino! Feliz 2025!

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱