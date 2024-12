Dupla é presa e adolescente é apreendido após roubo a café regional em Manaus

Dois homens, de 23 e 27 anos, foram presos e um adolescente, de 17, foi apreendido por envolvimento em roubo a um estabelecimento comercial de café regional, na manhã de sábado (28), no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. A ação policial foi efetuada na noite de domingo (29), no bairro Compensa, também na zona oeste.

De acordo com o capitão PM R. Oliveira, a equipe policial recebeu denúncia de que dois homens, conduzindo duas motocicletas, sendo uma delas utilizada no apoio a roubos e a outra um produto do crime, estariam trafegando na avenida Oscar Borel. Durante as diligências, os policiais militares localizaram os suspeitos e as motocicletas estacionadas em frente a uma residência na rua 8, no conjunto Vila Marinho.

“Depois dessas informações, as nossas equipes foram até o local, abordaram os três suspeitos entre eles dois maiores de idade, e um adolescente, os maiores de idade com várias passagens por tráfico, roubo e, após serem reconhecidos pela vítima, nós já havíamos feito contato prévio, eles receberam voz de prisão. No local, uma das motos estava com restrição de roubo e, também, foram encontradas duas pistolas”, explicou.

Os infratores e os materiais apreendidos foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱