VÍDEO: Grave acidente entre carro e ônibus deixa feridos na avenida do Turismo, em Manaus

A polícia esteve no local para investigar a causa do acidente

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus, no início desta quarta-feira (1º), na Avenida do Turismo, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, deixou feridos. O impacto deixou o carro de passeio ficou parcialmente destruído, com a parte lateral inferior preso debaixo do ônibus do transporte público.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena do acidente, com grande quantidade de sangue visível na área do banco do motorista do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Ainda não há informações do número exato de feridos. A polícia também esteve no local para investigar a causa do acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram presentes para controlar o tráfego, que ficou congestionado devido ao acidente.

