Bella: primeiro bebê a nascer em 2025 na rede estadual é uma menina

A pequena Bella nasceu à 0h20, com 3.240 quilos e 49 centímetros, de parto natural

A maternidade Balbina Mestrinho registrou o parto do primeiro bebê nascido em 2025, na rede pública estadual de saúde. A recém-nascida Bella da Silva Amaral nasceu à 0h20 desta quarta-feira (1º), de parto normal. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Filha do casal Erikese da Silva e Francisco Amaral, a criança nasceu com 3,240 quilos, 49 centímetros e 40 semanas de gestação. Segundo a mãe, as contrações iniciaram durante os preparativos da ceia para o Réveillon.

“Nós estávamos terminando de preparar a ceia, quando as dores iniciaram e resolvemos vir logo para a maternidade, por segurança. Quando chegamos aqui, a evolução foi muito rápida e ficamos surpresos quando soubemos que a nossa Bella era o primeiro bebê do ano da rede pública”, relata a mãe.

Para ela, o nascimento da pequena representa um novo começo, assim como a chegada do novo ano. “Tem todo um significado, porque foi uma gestação em que tive algumas complicações, mas ela nasceu perfeita, saudável, e o atendimento que recebemos aqui na Balbina Mestrinho foi exemplar”, completa.

Além da Bella, Erikese e Franciso têm mais três filhos e contam sobre a felicidade em ver a família aumentar. “Agora, eu estou mais aliviado e tranquilo. Estou muito grato a Deus com esse presente e à equipe da maternidade, que deu toda a assistência que precisávamos”, declara ele.

De acordo com a enfermeira obstetra da maternidade Balbina Mestrinho, Greice Paiva, a última vez que a maternidade registrou o primeiro bebê do ano foi em 2018.

“Ficamos muito felizes por esse momento. Principalmente, porque mãe e bebê estão bem, saudáveis e logo vão poder receber alta para aproveitar a família nesse começo de ano”, afirma.

A previsão é de que mãe e bebê recebam alta médica nesta quinta-feira (2). A mãe recebeu do Governo do Amazonas o “kit bebê”, contendo bolsa, fraldas de tecido, roupinhas e produtos de higiene. Os kits estão sendo entregues às mães atendidas nas maternidades do Estado. São ao todo 2.500 enxovais às famílias em vulnerabilidade social.

