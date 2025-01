Detran-AM registra 94 casos de alcoolemia durante Operação Réveillon Seguro em Manaus

A Operação Réveillon Seguro, deflagrada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), na noite de terça-feira (31) e madrugada desta quarta-feira (1), registrou 94 casos de alcoolemia em toda Manaus.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, o objetivo da ação, que já havia sido executada também no Natal, foi salvar vidas. “O Detran Amazonas esteve nas ruas de Manaus para que fosse feita a segurança viária em todas as zonas da cidade. Estivemos em sete pontos fixos e contamos com duas equipes itinerantes, em parceria com as Forças de Segurança do Amazonas”, salienta Waughan, ressaltando que o efetivo aplicado na operação foi de mais de 100 profissionais.

Ainda de acordo o balanço da operação, foram realizadas 1.457 abordagens, sendo deste total registradas 807 autuações, entre elas condução de motocicleta sem uso do capacete (99), transportar passageiro em motocicleta sem capacete (68), conduzir veículo sem equipamento obrigatório (67), conduzir veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Permissão para Dirigir (PPD) (65), conduzir veículo com descarga livre (32) e recusa ao teste de influência de álcool (14).

Segundo o coordenador geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, a finalidade da operação realizada em diversas vias da capital foi inibir e coibir as infrações de trânsito. “Principalmente aquelas infrações que comprometem diretamente a segurança viária, como o uso do álcool e direção e a falta do uso dos equipamentos de segurança, como o capacete, no caso das motocicletas, e o cinto de segurança, no caso dos veículos de quatro rodas”, destaca Cruz.

Foram removidas, ainda, 69 motocicletas, 31 motocicletas sem placa de identificação e 18 veículos quatro rodas. Conforme o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi registrado apenas um acidente, por volta das 4h40, desta quarta-feira, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, envolvendo um veículo de passeio e um ônibus. As vítimas foram removidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Réveillon do Largo 2025

O Detran Amazonas também atuou no entorno das principais vias do Largo de São Sebastião, bairro Centro, zona sul de Manaus, durante o Réveillon do Largo 2025. A operação, que contou com 30 agentes de trânsito, teve início às 8h da terça-feira e se encerrou às 7h desta quarta-feira.

As vias interditadas incluíram a rua 10 de Julho com Ferreira Pena, Monsenhor Coutinho com Tapajós, avenida Eduardo Ribeiro com 24 de Maio, Marçal com Dona Libânia, e Monsenhor Coutinho com Eduardo Ribeiro.

“O nosso trabalho foi orientar e organizar o trânsito nessas redondezas para que os motoristas e pedestres pudessem chegar e ir embora do evento com segurança. Não tivemos nenhum sinistro registrado”, afirmou Luiz Lima, coordenador adjunto de Fiscalização do Detran-AM.

O Detran-AM também intensificou, durante o mês de dezembro de 2024, a campanha de conscientização de fim de ano com o tema “Trânsito Seguro, Sem Chance Para Morte”, voltada especialmente para os motoristas.

Entre os participantes do evento, o aposentado João Aparecido Rodrigues, 71, optou por usar transporte por aplicativo, mesmo tendo carro próprio. “É muito mais cômodo. Não preciso me preocupar com estacionamento, e o mais importante é ir e voltar com segurança”, finalizou.

