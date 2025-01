David Almeida toma posse para segundo mandato como prefeito de Manaus

Reeleito em outubro de 2024, Almeida obteve cerca de 54% dos votos válidos no segundo turno

O prefeito David Almeida (Avante) tomou posse para o segundo mandato à frente da Prefeitura de Manaus em cerimônia realizada no Teatro Amazonas, na tarde desta quarta-feira (1º). Além dele, o vice-prefeito Renato Junior (Avante) e os 41 vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal de Manaus (CMM) também tomaram posse.

Reeleito em outubro de 2024, David Almeida obteve cerca de 54% dos votos válidos no segundo turno, derrotando o candidato do PL, capitão Alberto Neto, que conquistou 45,41% dos votos. A posse foi conduzida pelo vereador David Reis (Avante), ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e candidato ao cargo de presidente da Casa no próximo mandato.

Durante discurso de posse, David Almeida fez questão de relembrar os desafios enfrentados pela gestão no primeiro mandato, destacando a pandemia da Covid-19 e as catástrofes climáticas.

“Nenhuma cidade no mundo sofreu o que Manaus sofreu, e foi exatamente quando eu assumi. Atravessamos a pandemia da Covid-19, e depois veio a grande enchente, duas secas e a queda nas atividades econômicas em 2023, em virtude da seca. Os navios não chegavam, as mercadorias não circulavam, o distrito não produzia. Foram desafios diversos no primeiro mandato”, afirmou o prefeito.

Ele também ressaltou a importância das ações da Prefeitura de Manaus na promoção da cultura. “Se tem algo que a prefeitura fez, foi promover a cultura. Nós fizemos os maiores eventos que essa cidade teve”, disse Almeida, destacando as realizações de sua administração nesse setor.

David Almeida finalizou seu discurso com otimismo para o novo ciclo, afirmando que as promessas feitas durante a campanha serão cumpridas.

“Tudo que nós planejamos, nós vamos executar. Não esperem no segundo mandato menos do que fizemos no primeiro”, concluiu o prefeito.

Vereadores

A solenidade iniciou com a posse dos vereadores, que ocuparão as 41 vagas na Câmara Municipal. A 19ª Legislatura da CMM vai de 2025 até 31 de dezembro de 2028.

Dos 41 escolhidos, 28 candidatos foram reeleitos, enquanto apenas 13 ocuparão uma vaga pela primeira vez. Partido de David Almeida, o Avante terá a maior bancada na casa – o grupo conquistou sete representantes.

Confira a lista

Rodrigo Guedes (Progressistas)

Rodrigo Sá (Progressistas)

Ivo Neto (PMB)

Paulo Tyrone Júnior (PMB)

Marcelo Serafim (PSB)

Eurico Tavares (PSD)

Jander Lobato (PSD)

Professor Samuel (PSD)

Thaysa Lippy (PRD)

Sérgio Denilson Cruz (PRD)

Marco Antônio Castilhos Filho (UB)

Everton Assis (UB)

Diego Afonso (UB)

Aldenor Lima Filho (UB)

Simon Bessa (UB)

Professora Jacqueline (UB)

Kennedy Marques (MDB)

Raulzinho (MDB)

Luis Mitoso (MDB)

Elan Martins Alencar (DC)

Dione Carvalho (Agir)

Rosinaldo Ferreira (Agir)

João Paulo Fonseca (Agir)

Eduardo Alfaia (Avante)

David Reis (Avante)

Joelson Silva (Avante)

Manoel Assis (Avante)

Gilmar Nascimento (Avante)

Rodinei Ramos (Avante)

Carlos Alberto Brito (Avante)

João Carlos (Republicanos)

Roberto Sabino Rodrigues (Republicanos)

Alexandre Salazar (PL)

Capitão Carpê (PL)

Ubirajara Nascimento Júnior (PL)

Raiff Matos (PL)

Allan Campelo (Podemos)

Yomara Lins (Podemos)

José Ricardo (PT)

Jaildo Oliveira (PCdoB) Rosivaldo Cordovil (PSDB)

