David Reis é eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus pela segunda vez

Os vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM) elegeram, na noite desta quarta-feira (1º), no plenário Adriano Jorge, a Mesa Diretora que comandará a Casa Legislativa no biênio 2025-2026. Com 35 votos, o vereador David Reis (Avante) assume a presidência da CMM pela segunda vez.

Além dele, foram eleitos membros da Mesa Diretora os seguintes parlamentares: Jander Lobato (PSD) como 1º vice-presidente; Raulzinho (MDB) como 2º vice-presidente; Eduardo Assis (Avante) como 3º vice-presidente; Professor Samuel (PSD) como secretário-geral; Everton Assis (União Brasil) como 1º secretário; Aldenor Lima (União Brasil) como 2º secretário; Professora Jacqueline (União Brasil) como 3ª secretária.

Foram eleitos, ainda, Gilmar Nascimento (Avante) como corregedor; e Rosivaldo Cordovil (PSDB) como ouvidor.

O vereador Rodrigo Guedes (PP), que também se candidatou à presidência da CMM, recebeu cinco votos. Houve, ainda, um voto em branco.

Para mais uma passagem na cadeira de presidente da Casa Legislativa, David Reis declarou que pretende fortalecer a Casa com ações institucionais e buscar firmar laços entre os poderes Legislativo e Executivo, para beneficiar cada vez mais a população manauara.

“O meu perfil sempre foi moderado, um perfil construtivo. Entrei na política para dialogar e assim vou continuar fazendo, continuarei ouvindo a população. Na minha primeira passagem pela presidência consegui diversos benefícios para Manaus sempre dialogando, continuarei buscando o melhor para o nosso povo. Não estou aqui para brigar, estou para levar melhorias para a população Manauara”, destacou David Reis.

“Para mim ter um mandato eficiente, propositivo e acima de tudo produtivo, é corresponder positivamente aos problemas que a cidade enfrenta. Na nossa gestão nós buscaremos isso”, finalizou o presidente da CMM.

Posse dos vereadores

Durante a tarde, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) tomaram posse para o exercício parlamentar da 19ª Legislatura (2025-2028). Em solenidade realizada no Teatro Amazonas, também foram empossados o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Renato Junior.

