Prefeitura inaugura nova Unidade de Saúde da Família no bairro São José

O prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado da titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, entregou, na manhã desta quinta-feira (2), a nova Unidade Básica de Saúde da Família (USF) Dr. Agnaldo Gomes da Costa, localizada no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. A unidade tem capacidade para realizar 20 mil atendimento por mês, de acordo com a secretária.

A nova unidade é mais um marco na ampliação e qualificação dos serviços de saúde básica da capital, fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) bem-sucedida na atual gestão.

Com 1.200 metros quadrados de área construída, a USF está equipada para oferecer a carteira completa de serviços da Atenção Primária à Saúde.

Entre os atendimentos disponíveis estão consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, além de exames laboratoriais, dispensação de medicamentos e serviços especializados para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A unidade também oferecerá programas essenciais, como o combate à tuberculose e hanseníase, exames preventivos como o Papanicolau (câncer do colo do útero), teste do pezinho, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites, reforçando o cuidado integral à saúde da população e promovendo a prevenção de doenças.

Obras

Das 123 obras programadas para a reestruturação física da rede municipal de saúde, 98 já foram concluídas e entregues, sendo 87 revitalizações e reformas e 11 construções, entre elas nove Unidades de Saúde da Família (USF) de grande porte, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) e uma base fluvial de endemias. Outras 25 obras estão em andamento, das quais 15 já em ritmo avançado e com previsão de entrega nos próximos meses.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito David Almeida destacou que a nova USF é reflexo do compromisso da gestão com a saúde básica da cidade. Ele explicou que o modelo de saúde básica utilizado no passado consistia em pequenas unidades, conhecidas como “casinhas da família”.

“Esse modelo foi útil há 25 anos, mas a cidade de Manaus cresceu exponencialmente, e agora precisamos de estruturas maiores para atender adequadamente a população. Com a implementação de unidades básicas de saúde de porte 4, estamos transformando e modernizando os serviços de atenção primária em nossa cidade”, afirmou.

A secretária Shádia Fraxe reforçou a importância de estruturar a saúde básica como porta de entrada do SUS. “Com capacidade para realizar mais de 20 mil procedimentos por mês, trata-se de uma unidade completa. Essa unidade foi construída do zero e será de grande utilidade para a população dessa área, que antes enfrentava um grande vazio assistencial”, enfatizou.

