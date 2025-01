Família é internada e adolescente morre por suspeita de envenenamento

Um adolescente, de 17 anos, morreu sob a suspeita de envenenamento em Parnaíba, no Piauí. Além dele, oito familiares, incluindo quatro crianças, foram hospitalizados, segundo o delegado responsável pelo caso, Renato Pinheiro.

O delegado informou ao Metrópoles que a família começou a passar mal na quarta-feira (1), após comer peixes recebidos na noite anterior (31).

Os familiares foram socorridos e levados ao Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda). O adolescente morreu a caminho do Heda.

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente que morreu era parente dos meninos de 8 e 7 anos mortos em 2024, depois de comerem cajus envenenados. A criança de 2 anos que está internada é irmã dos dois meninos mortos.

A perícia da Polícia Civil coletou material genético do estômago, sangue e da urina do adolescente falecido. Também foram coletados sangue e urina das vítimas internadas no Heda. Os peixes que sobraram foram levados pelas autoridades para análise. Os resultados serão incorporados à investigação.

Segundo a Polícia Civil do Piauí, as vítimas são:

Adolescente de 17 anos (morto);

As duas irmãs do adolescente;

O padrasto do adolescente;

Uma mulher e seu filho, que moravam na casa;

Três crianças, filhas das irmãs do adolescente

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱