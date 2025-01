Ex-Masterchef é preso por estuprar menina de 12 anos

O ex-Masterchef Jason de Souza Junior está preso desde a última terça-feira (31). O ex- participante da 9ª temporada do programa da Band é suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Ele ainda teria ameaçado a vítima de morte com uma arma.

O chef de cozinha é casado e pai de duas filhas. Ele ganhou destaque depois de criar uma receita de costelinha, que foi incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes.

Jason foi eliminado no top 5 da atração culinária, depois de apresentar um bolo charlote, que chegou despencado na mesa dos jurados. Mesmo com o problema, Junior foi elogiado por um dos jurados, Érick Jacquin.

“Quando a gente ama o que a gente faz, a gente conquista o mundo. Você está de parabéns”, disse o francês na ocasião.

No episódio que eliminou o cozinheiro da competição, Henrique Fogaça chegou a ressaltar que o rapaz era uma “cara do bem”, além de ressaltar a postura e o bom trabalho feito por ele ao longo da disputa.

Jason de Souza Junior, que começou a cozinhar escondido dos pais na adolescência, assinou o cardápio de uma rede de calzones ao deixar o Masterchef.

Crime

Segundo o delegado Cléber Serrano, responsável pelo caso, o chef de cozinha teria abordado a criança na frente da casa dela, afirmando que a mataria caso não entrasse no carro. Jason então teria se dirigido até as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde teria cometido o crime.

Depois da violência sexual, a jovem foi abandonada próximo ao local da sua residência. Ela registrou a queixa numa delegacia, onde descreveu as características do cozinheiro e do carro usado no delito.

Com base nas informações, a Polícia Militar de Santa Catarina reconheceu Jason de Souza Junior e o veículo. A perícia confirmou o estupro e a mocinha confirmou a identificação do suspeito pela barba e por uma cicatriz que ele tem na barriga.

Jason de Souza está detido na Penitenciária da Agronômica e vai passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

*Com informações do Metrópoles

