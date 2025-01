Mulher diz que acertou Mega da Virada, mas lotérica não fez o jogo

Uma moradora de São Paulo afirma ter acertado os seis números da Mega da Virada, mas que a lotérica onde fez o jogo, na zona sul da capital paulista, não registrou a aposta vencedora.

Ao todo, Elza Jesus Almeida, 64 anos, diz ter feito oito apostas para tentar levar a bolada, e que apenas uma delas não foi registrada – justamente a sequência que lhe renderia o prêmio de mais de R$ 70 milhões.

Ela contou ao Metrópoles que aposta na Mega da Virada todos os anos em uma lotérica próxima de onde mora, no Jabaquara, e que em 2024 não foi diferente.

Relata ter ido na tarde de terça-feira (31), poucas horas antes do sorteio, até a mesma unidade e que entregou todos os canhotos preenchidos com oito apostas à funcionária do local.

Elza conta ter recebido os comprovantes de aposta, mas que não checou se a quantidade de jogos batia. Já em casa, quando viu que os números sorteados foram os mesmos que tinha escolhido em um dos jogos, acreditou ter vencido a Mega da Virada. Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

“Deu dor de barriga, eu fui pro banheiro. Eu falei que ia trazer meu filho dos Estados Unidos pra ficar comigo. Pensei só isso, sabe? Eu falei: ‘Vou fazer tudo, vou dar uma casa pra minha neta’”, diz.

Foi um dos filhos de Elza que a avisou sobre o erro no registro do jogo. Ele pediu para ver o comprovante da aposta e percebeu que lá constavam apenas os primeiros dois jogos do canhoto, e não o terceiro, com os seis números sorteados.

Na imagem, encaminhada à reportagem, é possível ver que nenhum dos três jogos preenchidos tinha margem para ser anulado.

Erro

Elza acredita que a operadora da casa lotérica errou ao não registrar os três jogos. No entanto, ela também admite ter falhado ao não verificar os comprovantes.

“Foram oito jogos, foi bastante, eu não contei. Se eu tivesse contado, eu saberia que tinha um faltando. E quando ela cobrasse, eu falaria ‘não, pera aí, faltou um’, mas eu não contei. Nem imaginava isso, eu confiei”, conta.

Elza destaca que a operadora chegou a alertar sobre estar faltando um número em um dos jogos, que não seria a sequência premiada. Por isso, chamou a atenção da mulher não ter sido alertada sobre o jogo que faltou ser registrado.

“Eu falei pra menina assim ainda: ‘Se eu ganhar te dou um carro’. E ela deu uma risadinha, sabe?”, relata.

Ela diz que, quando começou a fazer as apostas, há cerca de um mês, passou a se ajoelhar todos os dias e pedir a Deus para ganhar o sorteio. “Eu ia ajudar só meus filhos, só meus netos. Eu não queria nada. Eu não queria riqueza”, disse a mulher aos prantos.

Apuração

Em decorrência do feriado, a lotérica em que a aposta foi registrada estava fechada nessa quarta-feira (1º), o que impediu Elza de ir ao local esclarecer o ocorrido. A circunstância também impediu o contato da reportagem com o estabelecimento.

Ao Metrópoles, a família de Elza disse que vai procurar apurar o acontecido, registrando boletim de ocorrência, solicitando imagens das câmeras de segurança da lotérica e acionando a Polícia Federal (PF).

A reportagem contatou a Caixa Econômica Federal solicitando uma posição sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Oito apostas vencedoras

Ao todo, oito apostas acertaram os seis números da Mega da Virada e dividirão o prêmio de R$ 635 milhões — o maior já ofertado pela Caixa.

Duas são de Brasília (DF), uma de Nova Lima (MG), duas de Curitiba (PR), uma de Pinhais (PR), uma de Osasco (SP) e uma de Tupã (SP). Todas ganharam o prêmio para seis acertos, totalizando R$ 79,4 milhões para cada.

*Com informações do Metrópoles

