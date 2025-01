Homem dá socos e puxões de cabelo na ex após não aceitar fim de relacionamento no AM

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (1), por lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência logo após sofrer as agressões físicas e as ameaças.

“A vítima relatou que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a agrediu com socos no rosto e puxões de cabelo, além de ser ameaçada. Após o crime, o agressor fugiu do local”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as diligências foram iniciadas e o homem foi localizado em uma motocicleta na estrada Alvarães-Nogueira. Ele foi capturado e conduzido à delegacia. O homem tinha outras denúncias por agressão.

A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. O homem responderá por lesão corporal e ameaça, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

