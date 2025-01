Homem mata 12 pessoas e tira a própria vida

Um atirador matou 12 pessoas em um ataque em Montenegro e tirou a própria vida ao ser cercado por policiais, informou a polícia local nesta quinta-feira (2).

O suspeito, identificado como ”A. M. de 45 anos”, havia fugido após o ataque. Inicialmente, o homem atirou contra pessoas que estavam em um restaurante, mas também matou outras vítimas em diferentes locais de um vilarejo próximo à cidade de Cetinje.

O atirador foi localizado horas depois e cercado pela polícia. Ao ser abordado, ele recebeu a ordem de entregar sua arma, mas atirou contra a própria cabeça, informou o chefe de polícia Lazar Scepanovic.

Homem morreu no local. “Tentamos transportá-lo para um centro hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos”, acrescentou Scepanovic.

Entenda o caso

Uma briga teria precedido o ataque. Segundo o chefe de polícia, o homem discutiu com um cliente do estabelecimento com quem havia passado grande parte do dia consumindo bebidas alcoólicas.

Suspeito foi para casa, pegou uma pistola e voltou ao restaurante. No local, ele atirou contra quatro pessoas. Em seguida, foi a outros três endereços, onde matou membros da família Martinovic, um parente seu e duas crianças, de 10 e 13 anos.

O governo decretou três dias de luto no pequeno país de 630 mil habitantes. Autoridades policiais também.

