Ator é acordado por policiais em operação contra máfia da metanfetamina

O ator e ex-participante do programa “Big Brother Brasil” (BBB) Gabriel Santana foi acordado por policiais armados em sua residência em São Paulo, durante a Operação Heisenberg, que visa combater uma organização criminosa internacional especializada na produção e distribuição de metanfetamina.

Após averiguação, foi constatado que o ex-BBB não tem relação com a quadrilha: o alvo da operação era um casal que havia morado no apartamento onde Gabriel reside atualmente.

Gabriel relatou o ocorrido em suas redes sociais, descrevendo o momento em que abriu a porta de seu apartamento, vestindo apenas uma cueca, e se deparou com dois policiais apontando armas para ele. “Imagina você acordar e ser recebido com duas armas apontadas para a sua cabeça”, contou.

Os agentes mostraram fotos de um casal de origem oriental e perguntaram se o ex-BBB os reconhecia. Segundo a polícia, esse casal teria residido no mesmo imóvel anteriormente e era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Gabriel Santana afirmou nunca ter visto as pessoas das fotos.

Ele finalizou a história com um tom de humor: “Sempre atenda a sua porta vestido”.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a ação policial.

Como nada de ilegal foi encontrado, a ação resultou em negativa. A ocorrência foi registrada como “cumprimento de mandado”.

Operação Heisenberg

A operação recebeu o nome de Heisenberg –uma alusão ao pseudônimo usado pelo personagem Walter White na série americana “Breaking Bad”. Na série, White é um professor de química que fabricava e vendia metanfetamina.

Cerca de 280 policiais civis foram às ruas para cumprir 60 mandados de prisão e 101 ordens judiciais de busca e apreensão. O bando alvo da ação é em maioria, formado por estrangeiros, mas conta com apoio de uma facção criminosa no Brasil.

Quem é Gabriel Santana

Ex-participante do BBB-23 Gabriel Santana é um ator, apresentador e produtor brasileiro que interpretou o Mosca no remake da novela “Chiquititas” (2013), do SBT, um menino de rua que vai para um orfanato. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para São Paulo aos sete anos.

Após “Chiquititas”, Gabriel expandiu sua carreira, fazendo sua estreia na Rede Globo na série “Carcereiros” (2017). Em seguida, participou de “Malhação: Toda Forma de Amar” (2019), interpretando Cléber. No Disney Channel, ele estrelou a série “Z4” (2018), como Paulo, um dançarino que entra para uma boyband.

Em 2022, retornou à Globo interpretando Renato, filho de Tenório, no remake da novela “Pantanal”. No ano seguinte, Gabriel Santana integrou o elenco do Big Brother Brasil 23, fazendo parte do grupo “Camarote”.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱