Fast Clube sai na frente, mas leva virada do Botafogo em estreia na Copinha 2025

O Fast Clube estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Na quinta-feira (2), no Estádio Municipal Plínio Marin, em Votuporanga (SP), o Tricolor de Aço saiu na frente do Botafogo, mas acabou levando a virada e perdeu por 2 a 1 para os cariocas. A partida valeu pela primeira rodada no Grupo 1.

O próximo adversário do time amazonense será o Votuporanguense-SP, no domingo (5), às 15h45 (horário de Manaus), novamente no Estádio Municipal Plínio Marin. Os donos da casa lideram o grupo com três pontos, mesma pontuação do Botafogo, e levam vantagem no saldo de gols. O Fast é o terceiro e o Floresta-CE, último,

O jogo

O Fast Clube surpreendeu logo aos cinco minutos. Vinícius foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti. Naimerson foi para a cobrança, não deu chances para o goleiro Luiz Fabiano e abriu o placar. Aos nove minutos, veio a resposta do Botafogo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Pimenta cabeceou e a bola resvalou na trave.

Aos 15, mais um ataque do Fast. Vinícius fez jogada pela esquerda e rolou para Quiel chegar chutando para fora. O Tricolor de Aço trabalhava suas jogadas mais pelo lado direito da defesa botafoguense, tanto que aos 39, quase marcou o segundo. Naimerson bateu falta e acertou o travessão.

Já nos acréscimos, o Botafogo criou a sua melhor oportunidade. Weliton finalizou dentro da área, Holliwer operou um verdadeiro milagre e, no rebote, João Pedro completou. Pará evitou o gol e os jogadores do Glorioso reclamaram que a bola ultrapassou a linha, mas a arbitragem não sinalizou.

O Botafogo chegou ao empate no primeiro minuto do segundo tempo. Em jogada de atletas que vieram do banco de reservas, Cauã Zappelini cruzou e Kaique Pereira emendou para o fundo das redes de Holliwer.

Dez minutos depois, Kaique Pereira cruzou, Canela afastou para a entrada da área e Cauã Zappelini, livre de marcação, dominou e tirou de Holliwer para virar o marcador.

Perto dos acréscimos, o Rolo Compressor quase empatou o jogo. Em grande jogada, Levy se livrou de dois marcadores, soltou a pancada e Luiz Fabiano mandou de mão trocada para a linha de fundo. A equipe amazonense foi para a pressão nos minutos finais, mas não conseguiu o segundo gol.

