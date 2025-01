Homem que vivia como ‘marido e mulher’ com adolescente de 12 anos é preso no AM

Prisão foi efetuada no bairro Jerusalém, em Tefé

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (2), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. A prisão foi efetuada na casa dele, no bairro Jerusalém, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o homem estava sendo investigado após uma denúncia do Conselho Tutelar, que informava que ele estava convivendo maritalmente com a adolescente.

A mãe da vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) informando que soube, por terceiros, que o homem havia levado a menina da comunidade rural para morar na sede do município e, desde então, eles estavam vivendo juntos.

“A equipe policial foi até a casa e localizou o homem junto com a vítima. No local, foram encontradas sete munições de calibre 7.62. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, a adolescente foi ouvida na delegacia e relatou que estava se relacionando com o homem desde novembro de 2024. Ele inclusive chegou a presenteá-la com um aparelho celular.

“Ela também relatou que o autor já havia mantido relações sexuais com ela. Dessa forma, foram solicitados exames de conjunção carnal e coito anal, que confirmaram o crime”, informou Nathalia.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e, também, foi feita uma representação à Justiça pela sua prisão preventiva. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

