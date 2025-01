Homem é procurado por roubo majorado e associação criminosa em Manaus

Informações devem ser repassadas pelos números (92) 98116-9099, do 1° DIP ou 181 da SSP-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulga a imagem de Adelson Duarte Pereira, cuja idade não foi informada, procurado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Os crimes aconteceram no dia 17 de novembro de 2024, na rua Jerusalém, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, na ocasião, a vítima estava chegando em casa com sua família, em um veículo, quando foi abordada pelo autor, que roubou cerca de R$ 100 mil.

Adelson já possui antecedentes criminais por outros roubos a residências, entre um deles, tendo como vítima um empresário.

“Solicitamos a ajuda da população para localizar o infrator, a fim de que possamos efetuar sua prisão e retirá-lo de circulação”, afirmou o delegado.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Adelson Duarte Pereira entre em contato pelo número (92) 98116-9099, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Cícero Túlio.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱