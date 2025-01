VÍDEO: ‘Com todo respeito’, diz homem que esfaqueou conhecido após desentendimento

“Eu só queria ferir, com todo o respeito”: foi o que alegou um homem que acabou preso pouco tempo depois de esfaquear um conhecido no pescoço na noite de quarta-feira (1º), em Caldas Novas (GO). A tentativa de homicídio aconteceu na porta de uma distribuidora de bebidas que fica no Residencial Nova Canaã.

Imagens da câmera de segurança do comércio registraram o momento em que um homem, que estava sentado de costas para a rua brincando com um cachorro, foi agarrado por trás, pela cabeça, e atacado com facadas no pescoço, e na mão. Socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas, ele sobreviveu.

Homem se chama Francisco

Identificado através das imagens, o autor das facadas acabou localizado e preso por militares da Força Tática do 26º BPM enquanto caminhava pelo Setor Belvedere. Sem demonstrar arrependimento, o suspeito, identificado apenas pelo primeiro nome, Francisco, confessou o crime, e alegou ter agido após ser ameaçado pela vítima.

Aparentemente embriagado, ele contou que após discutir e levar um tapa no rosto, foi até sua casa, buscou uma faca, e atacou o homem. Autor e vítima, segundo apurou a PM, já se conheciam, uma vez que frequentavam a mesma distribuidora de bebidas há algum tempo.

Encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Caldas Novas, o autor das facadas foi autuado, em flagrante, por tentativa de homicídio. O homem esfaqueado por ele permanece internado, mas sem risco de morte.

*Com informações do Mais Goiás

