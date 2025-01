Brasileiro João Fonseca é campeão do Challenger de Camberra, na Austrália

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou o título do ATP Challenger de Camberra, na Austrália, ao vencer Ethan Quinn, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, na madrugada deste sábado (4). A vitória com parciais de 6-4 nos dois sets não só evidencia a ascensão do brasileiro no cenário internacional, mas também estende sua sequência de triunfos para dez partidas.

Fonseca, que já havia se destacado em dezembro ao vencer o Next Gen ATP Finals, eliminou adversários sem perder nenhum set até a final em Camberra, incluindo Mackenzie McDonald, Duje Ajduković, Harold Mayot e Jacob Fearnley.

O triunfo no Challenger australiano é o quarto título na carreira de Fonseca, que anteriormente havia vencido o Challenger de Lexington e o US Open juvenil.

Futuro

Com a vitória em Camberra, ele adicionou 125 pontos ao seu ranking, foi a 534, no total, e alcançou a 113ª posição na ATP, a melhor de sua carreira até agora. O brasileiro já sonha com uma vaga no top 100, que está a menos de 80 pontos de distância. O título também rendeu uma premiação de, aproximadamente, R$ 176 mil.

Agora o desafio será buscar a primeira chave principal de um Grand Slam. Ele parte para Melbourne onde disputa o ‘quali’ do Australian Open, que já começa nesta segunda-feira (6). Ele conhecerá seu oponente de primeira rodada neste domingo. São necessárias três vitórias até a vaga na chave principal, que começa no dia 12.

*Com informações de Lance

