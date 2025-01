‘Blindado’, diz jogador Hulk após críticas a casamento com sobrinha da ex

Hulk Paraíba, do Atlético Mineiro, se casou, nesta sexta-feira (3), com a sobrinha da ex-mulher

O jogador de futebol Hulk Paraíba oficializou o casamento, em cerimônia religiosa, com Camila Ângelo, na cidade de Campina Grande (PB). O casal, que se casou no civil em 2020, está junto desde 2019. Eles são pais de Zaya, 2 anos, e Aisha, 6 meses.

Desde que começaram a se relacionar, Hulk e Camila são criticados nas redes sociais pelo envolvimento porque Camila é sobrinha de Iran Ângelo, ex-esposa do jogador, com quem teve três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12 , e Alice, de 9 anos.

Após ser criticado pelo casamento, o jogador postou um story com uma foto da cerimônia com uma legenda contra às críticas de internautas. “A melhor coisa é sermos blindados por Deus! Pois só o senhor sabe de todas as verdades”.

No mesmo dia, a ex de Hulk fez duas postagem de desabafos nas redes sociais. Em uma delas, ela falava sobre como faziam sete anos do enterro da mãe e que os anos após a morte dela foram “igualmente marcados por outros fins, outros sepultamentos” e afirmou: “Hoje é um desses dias ásperos e acinzentados”.

Ela também fez uma postagem com o filho mais velho, Ian, onde diz: “Eu me sinto vitoriosa quando olho para você e vejo tanta empatia. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito”, escreveu Iran.

*Com informações do Metrópoles

