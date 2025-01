Carreta da Saúde começa o ano com a oferta de mais de 2,4 mil exames em Iranduba

O Governo do Amazonas inicia o ano colocando a Carreta de Apoio à Saúde na estrada, na rota do interior. Entre os dias 7 e 31 de janeiro, uma das unidades móveis estará no município de Iranduba, ampliando a oferta de exames de mamografia e ultrassonografia à população local. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ao todo, serão ofertados 2.470 exames durante o período.

Conforme a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, os demais municípios da Região Metropolitana de Manaus também estarão novamente no circuito de atendimentos das unidades móveis, nos próximos meses.

“Essa é uma estratégia que adotamos desde o ano passado, por orientação do governador Wilson Lima, para aproximar ainda mais os serviços da rede pública estadual de saúde do cidadão, facilitando o acesso e agilizando o diagnóstico. Vamos continuar com força total este ano, para alcançar mais pessoas”, disse a secretária.

Nayara Maksoud lembrou que, de forma pioneira, as Carretas da Saúde, em 2024, atenderam no interior do Estado, chegando aos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Parintins.

Em Iranduba, a unidade móvel ficará posicionada no Pronto Atendimento do Cidadão (PAC), localizado na rodovia Carlos Braga, 10. Os atendimentos irão ocorrer das 8h às 12h e das 13h às 17h, e são exclusivamente para adultos.

No local, serão ofertadas 950 mamografias e 1.520 ultrassonografias (de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica).

Atendimento em Manaus

Já em Manaus, os atendimentos com as Carretas de Apoio à Saúde e de Tomografia seguem até o dia 10 de janeiro, no Centro de Educação em Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro Braga, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da cidade. No local, onde estão desde o dia 9 de dezembro, a previsão é de realizar 5.250 exames.

A Carreta de Tomografia oferece o exame nas áreas do tórax, abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervicais, torácicas e lombossacrais.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱