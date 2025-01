Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolve em acidente com vítima fatal na Argentina

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito com vítima fatal, na madrugada deste sábado (4). O jogador dirigia sua caminhonete quando colidiu com uma moto que vinha no sentido contrário. O motociclista morreu no local após a batida, que aconteceu em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina.

De acordo com informações do jornal local El Diario de la Pampa, Garro foi detido provisoriamente – durante a manhã, ele foi liberado. O exame constatou 0,5 de álcool no sangue do jogador.

Em um primeiro momento, o acidente é classificado como homicídio culposo, quando não se tem intenção de matar. Porém, em entrevista ao jornal Olé!, Francisco Cuenca, responsável pela investigação, afirmou que a situação pode mudar após o resultado das perícias.

Meia foi destaque do Corinthians na temporada de 2024. Foto: Jhony Inacio

“Deve se determinar tudo: velocidade, sinais, condições de trânsito e qualquer outro fator que tenha influenciado no choque”, detalhou.

A assessoria de imprensa do Corinthians disse em nota que “ainda não há informações claras da forma como aconteceu” o acidente e aguarda mais detalhes.

*Com informações de Terra

