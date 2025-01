Thiago Nigro é detonado na web após postar imagem de feto perdido por Maíra Cardi

Influenciador usou as redes sociais para postar o feto perdido por Maíra Cardi e recebeu diversas críticas

O influenciador Thiago Nigro postou, neste sábado (4), um vídeo no qual mostra o feto do bebê que ele e Maíra Cardi perderam. O casal anunciou o aborto espontâneo na última quinta-feira (2). Após a publicação, ele virou alvo de várias críticas nas redes sociais.

No X/Twitter, diversas pessoas criticaram duramente a atitude de Thiago Nigro. Entre outras coisas, ele foi chamado de “sem noção” e de “inseto humano”.

“Eu tive que ver para crer. O Thiago Nigro postou mesmo. Nenhum dinheiro compra noção”, escreveu um usuário. “Onde chega o ser humano por engajamento”, disse outro. No Instagram, onde ele postou o vídeo, a publicação vem com um alerta de tema sensível.

Maíra Cardi e Thiago Nigro já vinham sofrendo críticas por divulgarem a perda do bebê com um longo vídeo nas redes sociais. Para diversas pessoas, o casal tentou monetizar com a tragédia.

Maíra Cardi e Thiago Nigro perdem o bebê

Maíra Cardi usou as redes sociais na quinta-feira (2) para contar que perdeu o bebê que esperava com Thiago Nigro. Segundo a influenciadora, a morte do filho foi constatada após um sangramento que ela teve nos últimos dias.

Em seu desabafo, Maíra destacou sua fé e resiliência diante da situação. “O corpo é perfeito, e Deus sabe de todas as coisas”, declarou, afirmando que confia na vontade divina.

Maíra já enfrentava preocupações devido a episódios de sangramento. Ela relatou ter buscado acompanhamento médico para investigar possíveis complicações, como descolamento de placenta. Apesar de algumas melhoras pontuais, os sintomas persistiram, culminando no diagnóstico da perda do bebê.

*Com informações do Metrópoles

