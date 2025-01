Empresários e especialistas celebram conquistas e destacam inovações e desafios para 2025

Com a chegada de um novo ciclo, o ideal é cultivar pensamentos positivos e espalhar boas vibrações, afinal, o Ano Novo é um momento de renovação. No mundo dos negócios, a adaptação às novidades faz as empresas a ampliarem sua visão de valor, incluindo não apenas o que as pessoas fazem, mas quem elas são. Nesse caminho, empresários e especialistas em direito empresarial apontam expectativas e cenários dos negócios para 2025.

A presidente da Associação Amazonense de Energia Solar Fotovoltaica (AMESOLAR), Helane Souza, acredita que, apesar de um cenário de desafios como mudanças tributárias e insegurança jurídica, o Brasil segue repleto de oportunidades, principalmente no setor de energia renovável.

“O Brasil é líder no ranking mundial em energia renovável, a fonte solar é sem dúvidas a melhor alternativa para que o Brasil avance em geração descentralizada. Mas para isso precisamos atrair indústrias de painéis solares e inversores para fortalecer a indústria local. Esse é o melhor caminho para uma transição energética justa, inteligente e ampla”, afirma a presidente, que é fundadora da Future Solar.

Celebração

Para o advogado e empreendedor Nelson Wilians, fundador do maior escritório de advocacia empresarial da América Latina, o ano de 2024 marcou a história do escritório. Além das milhares de ações que movimentaram o escritório, Nelson Wilians teve três grandes marcos no ano: o lançamento do livro ‘Loucura, não. Coragem!’, primeiro advogado a estampar a capa da Forbes Brasil e a celebração dos 25 anos da fundação do Nelson Wilians Advogados.

“Acreditamos que era possível construir o maior escritório de advocacia da América Latina e hoje temos filiais em todas as capitais do Brasil, incluindo Manaus, presença em diversos países da Ásia, Europa e América Latina, e cerca de 17 mil processos ativos”, comemora.

Ele diz que ao longo desses anos, aprendeu que o sucesso é como um quebra-cabeça, montado aos poucos, com erros e acertos, mas, acima de tudo, com coragem, resiliência e planejamento.

“O que realmente faz a diferença é a atitude e a determinação. Hoje, os clientes buscam mais do que conhecimento jurídico. A dinâmica do mercado exige um parceiro comprometido em entender suas necessidades e oferecer soluções sob medida”, avalia.

Sistema tributário

Para a advogada tributarista, Mariana Monte Alegre Serafim, diretora jurídica do escritório Nelson Wilians, a resiliência e a inovação serão ferramentas fundamentais para lidar com as transformações econômicas e sociais em 2025.

“Juntas, essas qualidades nos ajudam a transformar desafios em oportunidades, inspirando os outros a enxergarem as mudanças como impulsionadoras de crescimento e conquistas”, observa.

“As mudanças em andamento no sistema tributário do nosso país prometem trazer desafios, mas também oportunidades para inovar na forma como oferecemos consultoria aos nossos clientes. Estou ansiosa para ver como a reforma poderá impactar a maneira como trabalhamos e como podemos contribuir para um sistema tributário mais justo e eficiente”, completa Mariana.

Segurança e tecnologia

O sócio e diretor comercial do grupo Pará Cabos, Rafael Amorim, analisa que o ano de 2024 trouxe várias atualizações no universo corporativo da tecnologia e segurança, principalmente, quando se fala de inteligência artificial (IA), onde 64% dos fabricantes na área de segurança passaram a adotar para o recurso visando buscar agilizar e facilitar o processo.

“Para o ano de 2025 acredito que chegaremos a 90% de IA embutida nas tecnologias. Não só no mercado de segurança eletrônica, em todos os mercados que atuamos sempre as novidades estão surgindo em constante atualização”, diz, destacando que entre os maiores desafios para 2025, em sua opinião, está a mudança rápida de soluções em relação a logística de transporte para que as empresas possam ter uma entrega diferenciada.

