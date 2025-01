Mercado imobiliário de Manaus em 2025 apresenta bom cenário para aquisição de imóveis

Com o Censo 2022 revelando que 26,6% dos domicílios em Manaus são alugados e a taxa Selic influenciando diretamente o setor, o mercado imobiliário local apresenta perspectivas promissoras para 2025.

Segundo Matheus Sabarense, responsável pela MBS Assessoria e Crédito Imobiliário, o cenário atual proporciona oportunidades tanto para quem busca adquirir seu imóvel quanto para investidores atentos à valorização do mercado.

Embora a Selic tenha sofrido sucessivos aumentos, Sabarense destaca que o momento é favorável para compra e venda de imóveis devido à maior acessibilidade dos preços de mercado e condições facilitadas de crédito imobiliário.

“Mesmo com a Selic em alta, os bancos têm oferecido financiamentos que chegam a 90% do valor do imóvel, além de imóveis com valores mais competitivos, o que facilita a negociação para quem quer sair do aluguel ou investir em um patrimônio próprio”, explica Matheus. Ele também pontua que a diversidade de opções e incentivos, como subsídios do governo federal e estadual, ampliam o alcance do sonho da casa própria.

O dado do Censo, mostrando que mais de um quarto dos domicílios são alugados, indica um mercado dinâmico com espaço para crescimento. Para Sabarense, essa informação reflete tanto uma oportunidade para investidores interessados em disponibilizar imóveis para locação quanto para incorporadoras que oferecem unidades acessíveis voltadas à compra do primeiro imóvel.

“É um cenário em que tanto a aquisição quanto o aluguel são atrativos, graças às condições de financiamento que tornam os imóveis uma opção mais viável e vantajosa do que continuar alugando”, afirma.

Em relação às áreas de maior valorização e potencial de crescimento, bairros como Adrianópolis e Ponta Negra continuam se destacando, graças à sua localização estratégica, comodidades e serviços acessíveis. Além disso, imóveis na faixa de R$ 300 mil a R$ 400 mil em regiões valorizadas podem ser excelentes investimentos.

“É possível financiar até 90% do valor, com parcelas compatíveis que, em algumas situações, são cobertas pelo próprio valor do aluguel, devido à valorização da região”, ressalta Matheus.

Com as atuais condições de crédito imobiliário e a valorização crescente de determinadas áreas, 2025 desponta como um ano de oportunidades para o mercado imobiliário de Manaus. O momento é propício tanto para quem deseja sair do aluguel quanto para quem busca diversificar seus investimentos com a segurança de um imóvel em uma região em ascensão.

Além disso, possibilidade de gerar renda com imóveis em regiões valorizadas também é um atrativo para investidores. Em muitos casos, o valor do aluguel é suficiente para cobrir as parcelas do financiamento, garantindo retorno financeiro imediato. Além disso, a perspectiva de valorização do patrimônio torna o investimento ainda mais interessante no longo prazo.

Com o crescimento populacional e a expansão urbana em Manaus, o setor imobiliário se consolida como uma das principais alternativas para quem deseja investir. Os dados do Censo e o cenário de crédito facilitado reforçam o potencial do mercado, que segue oferecendo oportunidades tanto para quem busca a casa própria quanto para quem deseja rentabilidade e valorização no futuro.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱