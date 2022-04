Projeto encerra com mais de R$ 27 mil em faturamento para artesãs de Manaus

Manaus (AM) – O projeto “Empodera Ela” encerrou com mais de R$ 27 mil em faturamento às artesãs. A ação iniciou no Dia Internacional da Mulher com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino.

O projeto é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Manauara Shopping.

O espaço colaborativo recebeu 14 mulheres artesãs, cadastradas no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi, por mais de 40 dias, com o faturamento de R$27.793,85. Cerca de seis mil pessoas passaram pelo espaço para conferir os trabalhos.

Além das vendas, o projeto deu a oportunidade de geração de negócios internacionais, por meio de encomendas para países como o Japão e Israel.

Divulgação / Semtepi Divulgação / Semtepi

Segundo o diretor do Desc, Sidnei Magalhães, eventos como esse são vitrines para grandes e pequenas empreendedoras, como forma de divulgar os trabalhos.

“A gestão do prefeito David Almeida já vem realizando eventos para incentivar a geração de renda. O ‘Empodera Ela’ foi um projeto muito bem-sucedido, que rendeu quase R$ 30 mil para essas empreendedoras. Além das vendas, elas também fizeram muitos negócios de vendas internacionais. Pessoas de Israel, Japão, entre outros, encomendaram os materiais, pela qualidade das artes”, destacou Sidnei.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação / Semtepi

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus ocupa o 3º lugar no ranking de Empreendedorismo

Amazonas fortalece empreendedorismo feminino em Parintins

Mostra virtual com o tema ‘Empreendedoras do Século’ é promovida em Manaus