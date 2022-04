Mostra virtual com o tema ‘Empreendedoras do Século’ é promovida em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com apoio do Sustentabilidade e Cultura Produções, em parceria com a NTICS Projetos, deu início, nesta quarta-feira (6), à mostra virtual “Empreendedoras do Século”, que faz parte do projeto Arte e Jovens nos Museus.

A exposição é totalmente on-line e terá a duração de dois meses.

A história de sucesso de 20 mulheres empreendedoras, sendo uma delas amazonense, é o tema da terceira exposição do projeto Legado na Comunidade: Programa Arte e Jovens nos Museus, que incentiva crianças e adolescentes a frequentarem esses espaços.

A mostra Empreendedoras do Século já está disponível para visitação no site www.ntics.com.br/arteejovensnosmuseus. O acesso é gratuito.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o objetivo é que os estudantes e todas as pessoas que acessarem a exposição possam sentir a experiência de visitar um museu, ainda que de forma virtual.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso aos equipamentos culturais e turísticos da cidade e incentivar as visitas presenciais ao Muma (Museu Cidade de Manaus), especialmente após este período de isolamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19”, explica Oliveira.

O projeto foi idealizado para atender a metas de quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

São eles: Educação de Qualidade (ODS 4); Igualdade de Gênero (ODS 5); Redução das Desigualdades (ODS 10); e Ação contra a mudança global do clima (ODS 13). Os ODS foram criados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em acordo com seus países-membros, e dispõe sobre planos e ações para promover o desenvolvimento sustentável em todo mundo até o ano de 2030.

“Acreditamos que a arte tem papel fundamental na valorização do patrimônio cultural local e no desenvolvimento da economia criativa. Infelizmente, o acesso a produtos culturais, como exposições em museus, por exemplo, ainda está longe da realidade da maior parte da população. Por isso, pensamos neste projeto como um meio para democratizar esse acesso e mostrar que a arte deve estar a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento”, explica a diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos, Ana Carolina Xavier.

Muma

O Muma, localizado no Centro Histórico de Manaus, reabriu de forma parcial e seguindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19.

As visitas presenciais ocorrem mediante agendamento prévio, realizado exclusivamente pelo e-mail: museu.manaus@gmail.com.

Os visitantes também devem levar a sua própria garrafa de água, para evitar a proliferação de vírus.

*Com informações da assessoria

