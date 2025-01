Rodrigo Garro, do Corinthians, é indiciado por homicídio culposo após acidente com vítima fatal

O jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, foi indiciado, neste domingo (5), por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pelo acidente que resultou na morte de uma pessoa na madrugada de sábado em La Pampa, interior da Argentina. O camisa 10 prestou depoimento em audiência acompanhado de seu advogado, David Diván.

O processo aberto, de acordo com a ESPN, não considera agravo por condução sob efeito de álcool por conta de os testes realizados no atleta terem indicado valores inferiores a 1 grama por litro de sangue.

O jogador teve a licença para dirigir retida e deverá se apresentar à Justiça em La Pampa se for solicitado.

Em liberdade desde a primeira oitiva, logo após o acidente, Rodrigo Garro não tem restrições sobre deixar a Argentina e poderá viajar ao Brasil para se reapresentar ao Corinthians na terça-feira (7).

Presidente em exercício do clube, Armando Mendonça disse que o principal desejo da diretoria é prestar suporte ao atleta, abrindo até mesmo a possibilidade de que o jogador ficasse por mais tempo em seu país diante do choque emocional.

“O que esperamos é dar todo o apoio. Ele precisa desse apoio. É um atleta exemplar, é um profissional exemplar, infelizmente ocorreu uma fatalidade. Ele está muito bem representado na Argentina pelo advogado dele, e o Corinthians está totalmente à disposição para ajudá-lo no que for necessário quando ele voltar, dar toda a assistência necessária para que ele possa desenvolver o trabalho dele com tranquilidade e profissionalismo”, disse Armando, indicando o desejo do atleta em retornar ao Brasil para se reapresentar ao clube.

De acordo com o promotor, os oficiais aguardam a análise da perícia e de câmeras de rua para avançar na investigação sobre os detalhes do acidente. Relatos iniciais apontam que Nicolás Chiaraviglio, motociclista morto no acidente, conduzia sem capacete e com sinalização inapropriada no momento do choque.

*Com informações de ESPN

