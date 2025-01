Cebolas recheadas com 16 kg de drogas são apreendidas no interior do AM

Cerca de 16 quilos de pasta base de cocaína, que estavam armazenadas em 75 bolas plásticas envolvidas em cascas de cebolas, foram apreendidas no município de Santo Antônio do Içá (distante 879 quilômetros de Manaus), durante o sábado (4).

Os policiais militares chegaram até o material após receberem denúncia anônima, via linha-direta, às 10h, informando que duas pessoas haviam deixado, durante a madrugada, alguns sacos próximos a uma casa abandonada, na região do Porto Novo, no bairro Taracuá, naquele município.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial encontrou os sacos contendo cebolas e, depois de uma inspeção cuidadosa, identificou que dentro deles haviam bolas de plástico revestidas com casca do material orgânico, simulando cebolas reais.

Após a abertura das bolas, foi constatado que o material encontrado tratava-se de pasta base de cocaína. O total de droga apreendida foi de 16 quilos e 85 gramas, distribuídos em 75 bolas plásticas. O entorpecente foi encaminhado à 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

