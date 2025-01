Entrega de documentação do Bolsa Universidade 2025 começa nesta segunda-feira

Prazo de entrega termina no próximo dia 10

Inicia nesta segunda-feira (6) a entrega da documentação exigida na Instituição de Ensino Superior (IES) aos candidatos classificados no processo seletivo do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025, em Manaus. O prazo termina no próximo dia 10.

A entrega da documentação deverá ser presencial, no horário das 8h às 15h. O candidato deverá apresentar a documentação – original e cópia –, para fins de comprovação das informações prestadas em sua inscrição. Haverá atendimento preferencial para Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e gestantes, nos termos da legislação pertinente. Não serão admitidas cópias ilegíveis.

O candidato classificado que deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos será automaticamente eliminado, não sendo admitida entrega de documentos fora do prazo estipulado.

Após essa etapa, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do PBU, fará a análise da documentação para fins de comparação de sua completude e compatibilidade com as informações prestadas pelo candidato ao sistema, quando da sua inscrição eletrônica.

Os candidatos, cujas documentações estejam de acordo com o exigido no edital, receberão o encaminhamento de matrícula para adesão ao benefício, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das IES.

