Número de mortes de cavalos em haras de Manaus sobe para nove

Adaf e PC-AM investigam a causa das mortes no haras

O número de cavalos mortos no Haras Nilton Lins subiu para nove, neste domingo (5). No sábado, o local já havia confirmado a morte de três equinos. A suspeita é de intoxicação no feno utilizado na alimentação dos animais, que apresentam sintomas semelhantes aos do botulismo.

Em nota, o Haras Nilton Lins informou que o local segue isolado, monitorado e todos os outros animais estão sendo acompanhados 24 horas por dia por equipes de médicos veterinários.

“Até o presente momento, foram registrados nove óbitos de equinos nas instalações. Reforçamos nosso empenho com a transparência visando o esclarecimento desta situação e o compromisso permanente com a saúde, segurança e bem-estar dos animais sob nossa responsabilidade”, diz trecho da nota do haras.

Investigação

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) enviou um veterinário e técnico da instituição ao haras, assim que foi informada sobre os óbitos, para iniciar uma investigação visando identificar as possíveis causas e determinar novas medidas.

“Investigação prossegue com coleta de material biológico, feito pela equipe do haras, e exames laboratoriais. Também foi coletada para análises amostra do feno utilizado na alimentação dos animais, já que uma das suspeitas é uma possível intoxicação”, escreveu a Adaf, em nota.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por sua vez, informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

