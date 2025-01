VÍDEO: Dupla faz arrastão em café e agride cliente em Manaus

O crime ocorreu no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus

Um assalto violento ocorreu em um café no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, neste domingo (5), deixando os clientes em pânico.

Dois criminosos armados invadiram o estabelecimento e realizaram um arrastão, roubando os celulares de todos os presentes. Durante a ação, os assaltantes se mostraram extremamente agressivos, ameaçando e intimidando as vítimas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos criminosos agride um cliente com um tapa antes de levar seu celular.

Após o roubo, os assaltantes fugiram rapidamente do local com os pertences das vítimas. A polícia já iniciou as investigações para localizar e prender os responsáveis pelo crime.

