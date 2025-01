VÍDEO: Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé em Manaus

Um corpo masculino foi encontrado, nesta segunda-feira (6), na Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, moradores locais foram os primeiros a encontrar o corpo e acionaram a polícia. As investigações iniciais deverão esclarecer se o corpo foi deixado no local ou se foi arrastado até ali pelas chuvas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a remoção do corpo do igarapé e o O Instituto Médico legal foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A causa da morte será determinada após os exames realizados pelas autoridades competentes.

