Vasco confirma estreia do time principal contra o Madureira, em Manaus

O Vasco vai estrear seu time principal na temporada de 2025 em Manaus, contra o Madureira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O planejamento para a partida que acontece no dia 23 de janeiro, na Arena da Amazônia, foi confirmado pelo técnico Fábio Carille.

Até lá, o Vasco vai disputar as rodadas iniciais com uma equipe alternativa, recheada de jogadores do Sub-20 e sem as principais estrelas.

Para 2025, o Cruzmaltino priorizou a permanência de peças importantes do elenco, como o meia Philippe Coutinho e o atacante Vegetti. Sem grandes contratações, a principal novidade do Vasco para a temporada é a chegada do treinador Fábio Carille, que guiou o Santos rumo ao acesso na Série B.

Ingressos

As entradas para a partida começam a ser vendidas nesta quarta-feira (8), e as informações sobre valores e canais de venda serão divulgadas em breve pela Metrópoles Sports.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no sábado (11), contra o Nova Iguaçu, em São Januário. A bola rola às 15h30 (horário de Manaus).

*Com informações de Terra

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱