Sesc Amazonas abre inscrições gratuitas para curso de inglês; confira

Aprender um novo idioma pode ser um passaporte para novas oportunidades na carreira, nos estudos e em diversos aspectos da vida.

Pensando nisso, o Sesc Amazonas está ofertando 12 vagas gratuitas para o curso de Inglês. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na Secretaria da Seção de Educação do Sesc Centro, localizado na Rua Henrique Martins, 427.

Os candidatos interessados devem preencher os seguintes requisitos: ser trabalhador do comércio/dependente, ou estar matriculado, ou ser egresso da educação básica da rede pública; ter renda familiar de até dois salários mínimos federais per capita; ter entre 14 e 35 anos.

Após as inscrições, os candidatos serão classificados de acordo com o cumprimento dos requisitos exigidos no edital; a aplicação do Índice Classificatório; e entrevistas, visitas ou outros mecanismos, que porventura se apresentem necessários. Os resultados parciais e finais serão divulgados dia 22 e 27 de janeiro, na aba “Serviços > Gratuidade”.

“São inúmeros os benefícios de saber se comunicar em outro idioma. Tornou-se, inclusive, uma necessidade, principalmente no ambiente corporativo, então oferecendo esse curso com qualidade e excelência, por meio do nosso Programa de Comprometimento e Gratuidade, criamos e levamos novas oportunidades para muitas pessoas”, explica Adriana Nascimento, Diretora Regional do Sesc Amazonas.

As aulas acontecerão uma vez por semana, e o início está previsto para o dia 14 de fevereiro no Centro e 15 de fevereiro no Balneário. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Sesc Centro ou pelo WhatsApp: 92 98127-3967.

CONFIRA AQUI O EDITAL

*Com informações da assessoria

