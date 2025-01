Condenado por porte de arma de fogo de uso restrito é preso em Manaus

Prisão aconteceu no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus

Vanglesson Pereira Farias, de 33 anos, condenado a três anos e seis meses de reclusão em regime fechado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi preso nesta terça-feira (7), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, as diligências foram iniciadas após denúncias informando que o homem possuía um mandado de prisão em aberto.

“Identificamos o indivíduo e cumprimos a ordem judicial expedida pela 2ª Vara de Execução Penal (VEP) da Comarca de Manaus”, informou o delegado.

Vanglesson Pereira Farias será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

*Com informações da assessoria

