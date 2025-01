Suspeito de estuprar criança é preso por armazenamento de pornografia infantil no AM

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, neste sábado (4), por armazenamento de cenas de pornografia infantil, em Humaitá (distante mais de 900 quilômetros de Manaus). O homem também será investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos.

Conforme a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, a equipe de investigação descobriu a existência das imagens de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes no celular do suspeito após ele ser apresentado na delegacia por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por estupro de vulnerável praticado contra a criança, em uma embarcação que saiu de Porto Velho com destino a Manicoré.

“A vítima contou que o homem passou a mão em sua genitália enquanto ela dormia em uma rede, na embarcação. A comandante da embarcação solicitou que uma lancha retornasse a Humaitá e entregasse o indivíduo à polícia”, contou a delegada.

Segundo a delegada, a vítima e seus familiares seguiram viagem e a Polícia Militar conduziu o homem à DEP de Humaitá. Durante os procedimentos, foi feita a averiguação no celular do infrator e os policiais civis encontraram as mídias pornográficas.

“Como a vítima e as testemunhas seguiram viagem, não foi possível realizar o flagrante por estupro de vulnerável, mas o autuamos em flagrante pelo armazanamento das imagens de pornografia infantil”, falou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, quanto ao estupro de vulnerável, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o crime.

O homem foi autuado em flagrante por armazenamento de cenas de pornografia infantil e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

