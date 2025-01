VÍDEO: Família enterra idosa com as próprias mãos após ausência de coveiro

Caso ocorreu no último domingo (5) em Miranorte, na região central do Tocantins

Uma família precisou enterrar uma idosa de 87 anos com as próprias mãos devido à ausência de coveiro em um cemitério na cidade de Miranorte (TO), a cerca de 110 quilômetros de Palmas. O caso ocorreu no último domingo (5).

Familiares da mulher postaram um vídeo nas redes sociais, no qual aparecem sepultando a idosa em meio a uma forte chuva. Veja abaixo:

A bisneta da idosa, que aparece de verde no vídeo acima, disse à CNN que a idosa morreu no sábado (4) após complicações em decorrências de um câncer.

Segundo ela, o velório teve início às 8h30 do domingo e o sepultamento estava previsto para as 17h. A cova já estava aberta, mas não havia profissional para fazer o enterro.

A água acumulada na cova precisou ser retirada pelos próprios familiares, que improvisaram com um balde. Sem cordas e pás, o caixão foi carregado para dentro da cova com de parentes. A terra foi jogada sobre o caixão com um balde, um pedaço de telha e até mesmo com as mãos.

A situação causou indignação na família, que se sentiu desrespeitada por não proporcionar um enterro digno à idosa.

Em nota, a Prefeitura de Miranorte pediu desculpas à família O prefeito Leandro Barbosa, afirmou que determinou a apuração imediata das responsabilidades e a adoção de medidas para evitar que situações semelhantes se repitam.

* Com informações da CNN Brasil

