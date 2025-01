Marinha prorroga inscrição para concurso de Oficiais Temporários

As datas foram prorrogadas em virtude de instabilidade no sistema de inscrição

A Marinha do Brasil prorrogou as incrições para o Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário como Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2025) até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2025, horário oficial de Brasília/DF.

As datas foram prorrogadas em virtude de instabilidade no sistema de inscrição e em aditamento ao Aviso de Convocação n°01/2024 e n°02/2024.

Neste ano, o Processo Seletivo ofertará diversas vagas para nível Superior em diferentes áreas, com taxa de inscrição de R$ 140. As vagas são para a cidade de Manaus-AM.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do 9º Distrito Naval, no seguinte link: https://www.marinha.mil.br/com9dn/svm_demaisareas_medicos. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 13 de janeiro.

Os candidatos que forem aprovados em todas as fases do Processo Seletivo e classificados dentro do número de vagas serão designados para o Serviço Ativo da Marinha e incorporados como Guarda-Marinha do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha.

As vagas são para ambos os sexos. Dentre os requisitos, destaca-se que o candidato seja brasileiro nato e tenha até 41 anos na data da incorporação.

Confira a distribuição das vagas:

• Inspetor Naval – Nível 1*: 01 vaga

• Vistoriador Naval – Nível 1**: 01 vaga

• Engenharia Mecânica: 01 vaga

• Engenharia de Telecomunicações: 01 vaga

• História – Licenciatura: 01 vaga

• Ciências Contábeis: 01 vaga

• Odontologia (Pediatria): 01 vaga

• Odontologia (Prótese Dentária): 01 vaga

• Medicina (Cirurgia-Geral): 01 vaga

*Os Voluntários para a Habilitação Inspetor Naval nível 1 deverão possuir o seguinte curso superior: Bacharelado em Ciências Náuticas (Máquinas ou Náutica).

**Os voluntários para a Habilitação Vistoriador Naval nível 1 poderão possuir os seguintes cursos superiores: Engenharia Naval, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Tecnologia em Construção Naval ou Tecnologia em Sistemas de Navegação.

O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:

• Prova Objetiva (PO) de língua portuguesa – eliminatória e classificatória;

• Verificação de Dados Biográficos (VDB) e Verificação Documental (VD) – eliminatória;

• Inspeção de Saúde (IS) – eliminatória;

• Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) – eliminatória;

• Prova de Títulos (PT) – classificatória; e

• Designação à incorporação.

Serviço:

Prorrogação das inscrições no Processo Seletivo do SMV para Oficiais Temporários

Inscrições: até 10 de janeiro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Data da Prova: 23/02/25

Site para inscrição: https://www.marinha.mil.br/com9dn/svm_demaisareas_medicos

