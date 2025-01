Sesc Amazonas abre temporada de passeios regionais

Pacotes variam entre R$60 e R$155, com vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo

Com roteiros que vão desde cachoeiras e igarapés, até o tradicional passeio amazônico, o Sesc Amazonas criou uma programação de passeios regionais para o primeiro semestre de 2025.

No dia 25 de janeiro, o destino será a Cachoeira Abraço Verde, em Presidente Figueiredo. Em fevereiro, as atrações serão as águas cristalinas da Cachoeira dos Pássaros e do Balneário Água Viva, nos dias 8 e 22, respectivamente. Já no dia 22 de março, o ponto de encontro será o Flutuante Abaré, e em 12 abril, o momento de conexão com a natureza ficará a cargo do Balneário Apoema.

O lugar perfeito para se divertir, relaxar e se aventurar é o Cirandeira Amazon World Eco Resort, em Manacapuru. Ele será o destino do dia 10 de maio. Por fim, o último passeio do semestre passará por diversos atrativos turísticos naturais do Estado, no tradicional passeio amazônico, dia 31 de maio.

Segundo a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, a iniciativa amplia as alternativas de lazer ao público, além de contribuir para a valorização do turismo local de diversas formas.

“Somos pioneiros em Turismo Social no país e a nossa programação de passeios regionais é um convite para as pessoas viverem novas experiências e conhecerem, com segurança e preços acessíveis, alguns dos nossos bens mais preciosos que são as belezas naturais do nosso Estado”.

Os valores dos pacotes variam entre R$60 e R$155, e incluem transporte, seguro viagem e o técnico de turismo do Sesc acompanhando. O passeio amazônico também inclui almoço e nado com os botos ou pesca do Pirarucu. Os trabalhadores do comércio e seus dependentes, ao apresentar a Credencial Sesc, possuem vantagens ao adquirir o pacote.

Para garantir uma vaga, os interessados podem ir até uma das Centrais de Relacionamento do Sesc: Centro, na Rua Henrique Martins, n.427 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30); Cidade Nova, na Rua Visconde de Itanhaém, n.94 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h); e Balneário, na Avenida Constantinopla, n.288, Alvorada/Campos Elíseos (segunda a sexta-feira, das 6:30 às 16:30).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp: 92 8415-7883 ou acessar o site: www.sesc-am.com.br.

*Com informações da assessoria

