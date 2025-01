Entorno do complexo viário Rei Pelé começa a receber recuperação asfáltica

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou, nesta quarta-feira (8), os serviços de recuperação asfáltica no entorno do complexo viário Rei Pelé, localizado na zona Leste da cidade.

Segundo o prefeito em exercício e secretário de Obras, Renato Junior, a iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana para motoristas que circulam na área. Ele ressalta também a importância dessas ações para garantir infraestrutura adequada, beneficiando milhares de pessoas que utilizam as vias diariamente.

“Estamos sempre atentos às demandas da população, sobretudo nessa área onde o tráfego de veículos é intenso, identificamos o desgaste do pavimento em alguns trechos. Como estamos com as obras do complexo viário Rei Pelé em andamento, iniciamos o serviço de recuperação asfáltica para melhorar a fluidez e o tráfego seguro da área, e, posteriormente, ao final da obra, realizamos o recapeamento do entorno”, explica Renato Júnior.

Durante o processo de recuperação, foram identificados trechos deteriorados que dificultavam a circulação de ônibus e veículos de passeio, devido à formação de poças de lama.

