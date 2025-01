Desembargadores assumem comando do TJAM para novo biênio

Os desembargadores Jomar Ricardo Saunders Fernandes (presidente), Airton Luís Corrêa Gentil (vice-presidente) e José Hamilton Saraiva dos Santos (corregedor-geral de Justiça) assumem a liderança do Judiciário do Amazonas para o biênio 2025/2026.

A cerimônia de posse ocorrerá nesta quinta-feira (9), às 17h, no Teatro Amazonas. A eleição desses três magistrados para os cargos aconteceu em 10 de setembro de 2024, e a nova gestão começou oficialmente em 2 de janeiro, substituindo a administração anterior, liderada pelas desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Joana dos Santos Meirelles, e pelo próprio Jomar Fernandes, que ocupava o cargo de corregedor.

A posse contará com a presença de autoridades locais e nacionais, como o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, e a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar.

Principais Diretrizes

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) adiantou algumas das metas para os próximos dois anos. A primeira prioridade será o fortalecimento do Judiciário no interior do estado, com investimentos em infraestrutura, tecnologia e capacitação de pessoal.

Outra importante medida será a continuidade do concurso para juiz substituto, que foi lançado em 30 de dezembro de 2024 e cujas inscrições começaram em 6 de janeiro. O concurso visa preencher 26 vagas e formar um cadastro reserva.

Também está previsto a criação de um Programa de Atenção à Infância e à Juventude, com ações voltadas para garantir mais proteção aos direitos das crianças e adolescentes, em parceria com outros órgãos.

Além disso, a gestão planeja avançar na desjudicialização, ou seja, resolver questões de forma mais rápida e eficiente fora do Judiciário, através de cartórios extrajudiciais. O TJAM vai promover campanhas para esclarecer a população sobre essas alternativas e também reforçar as atividades de conciliação.

