Polícia apreende mais de 730 kg de pirarucu irregular no Amazonas

O pescado estava sendo transportado de forma ilegal com lacres em desconformidade com as guias do Ibama

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BOAmb), apreendeu cerca de 735 quilos de pirarucu na quarta-feira (8), após abordar uma embarcação na Base Fluvial Arpão 1, em Coari, no interior do estado. O pescado estava sendo transportado ilegalmente, e o responsável pelo barco foi detido e autuado por crime ambiental.

A apreensão ocorreu durante a Operação Fronteira Mais Segura/Operação Protetor, coordenada pela Secretaria de Segurança (SSP-AM). A equipe fiscalizou a embarcação Correa Farias II, que estava com destino ao Terminal Pesqueiro da Panair, em Manaus.

Ao inspecionar a carga, foram encontradas inconsistências com a Guia de Trânsito do Ibama. Das 10 unidades de pirarucu, 9 estavam com lacres falsificados e uma sem lacre, totalizando 733 quilos de pescado irregular.

O responsável pela embarcação, de 40 anos, foi preso e levado para o cartório da Base Arpão 1, acusado de violar o Art. 34 da Lei 9605/98, que proíbe o transporte de espécies sem a devida documentação do Ibama.

Após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o pescado apreendido foi doado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Coari.

