Preços dos materiais escolares variam até 900% em lojas de Manaus; confira valores

O início do ano letivo se aproxima e, com ele, a tradicional compra de materiais escolares. Para auxiliar os pais e responsáveis na busca pelos melhores preços, o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) realizou uma pesquisa entre os dias 3 e 6 de janeiro, revelando variações de preço que chegam a 900%.

A iniciativa visa a proteção dos interesses dos consumidores, conforme estabelecido pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), especialmente nos artigos 4º e 6º, incisos 2 e 3.

“Realizamos a pesquisa em diversas papelarias e livrarias espalhadas pelas zonas da cidade com o intuito de acompanhar a diferença de preços e fornecer aos consumidores informações precisas para que possam optar pelas melhores ofertas”, afirma a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

A pesquisa de preços foi realizada em 14 estabelecimentos comerciais e abrangeu 19 itens de material escolar, com base nas listas fornecidas por diversas instituições de ensino.

Entre os produtos avaliados, estão itens como apontador de lápis, borracha branca, cola branca pequena, estojo, caneta azul, caderno de desenho 48/50 folhas, entre outros.

O estojo escolar é o item que apresenta a maior discrepância de preços, variando de R$ 0,50 a R$ 10 nas lojas em Manaus. Já a borracha branca apresenta uma variação de 300%, com preços entre R$ 0,50 e R$ 2, enquanto as mochilas escolares variam 169,4%, com preços entre R$ 85 e R$ 229.

A tabela revela que a variação de preços é grande no mercado de material escolar em Manaus. Itens básicos, como borracha, lápis e apontador, também apresentaram variações significativas, acima de 150%, demonstrando a importância da pesquisa para o consumidor.

