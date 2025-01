Festival de Férias 2025 segue com programação no Palacete Provincial

O Festival de Férias no Palacete Provincial faz parte de uma série de eventos em janeiro nos principais espaços culturais do Estado

Manaus (AM) – O Festival de Férias 2025, promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, segue com programação cultural e educativa no Palacete Provincial, em Manaus. O evento oferece atividades voltadas ao público infantil e suas famílias, com acesso gratuito.

Palacete provincial em Manaus é palco do festival de férias (Foto: Alonso Júnior)

Nesta sexta-feira (10/01) e sábado (11/01), das 14h às 17h, o Centro Cultural Palácio da Justiça recebe oficinas e visitas guiadas, além da exposição interativa “Olho Mágico”, na Casa das Artes. No sábado, a programação inclui uma apresentação teatral no Teatro Gebes Medeiros, às 16h, com a peça “Rosalinda – Cobra Encantada”, que aborda uma história de vida no interior do Amazonas.

O gerente da Central de Artes e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Ricardo Lopes, destaca a importância do evento.

“Queremos que os espaços culturais sejam aproveitados pela população, com atividades gratuitas e inclusivas que unem educação, cultura e lazer”, afirma Lopes.

O Festival de Férias no Palacete Provincial faz parte de uma série de eventos em janeiro nos principais espaços culturais do Estado, visando promover lazer educativo e ampliar o acesso à arte e à cultura para as famílias amazonenses.

