Homem é preso após furtar equipamentos de igreja no Amazonas

Um homem não identificado foi preso, nesta quinta-feira (9), após furtar equipamentos de uma igreja em Borba, interior do Amazonas.

De acordo com a PMAM, o homem invadiu o local e furtou três microfones, uma mesa de som de oito canais, uma extensão de seis metros, cabos de microfones e um receptor.

Ele foi preso após os parentes e amigos abordarem a equipe policial e informarem que ele estaria dormindo em casa; e que os objetos furtados estavam no imóvel, localizado na rua Borda, bairro Mapia.

Os itens foram recuperados e encaminhados, juntamente com o suspeito, para a 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Na unidade policial, foi constatado que ele tinha passagem pela polícia.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

