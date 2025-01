Copinha 2025: Confira agenda de jogos deste sábado (11)

A terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, popularmente conhecida como a Copinha, se encerra neste sábado (11) com 10 confrontos válidos pela fase de grupos.

Entre os principais destaques do dia estão jogos de Ceará, Grêmio, Sport, Fortaleza e Flamengo.

O torneio, cujo maior e atual campeão é o Corinthians, conta com 128 times de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, divididos em 32 grupos .

A grande final será realizada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Jogos de sábado (11) na Copinha

08h45 – Portuguesa Santista x Trindade – Grupo 31

10h45 – Vitória da Conquista x Porto Vitória – Grupo 21

11h – Juventus-SP x Ceará – Grupo 31

12h45 – Cascavel x Boavista – Grupo 20

13h – Atlético Guaratinguetá x Grêmio – Grupo 21

14h15 – Carajás x São Bento – Grupo 25

15h – Referência x Sport – Grupo 20

16h30 – Fortaleza x Ituano – Grupo 25

19h30 – Cruzeiro-PB x Zumbi – Grupo 23

21h45 – EC São Bernardo x Flamengo – Grupo 23

*Com informações da CNN Brasil

