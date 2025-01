Moraes manda Bolsonaro comprovar convite para posse de Trump

Ministro do Supremo argumenta que a defesa só apresentou uma mensagem enviada por e-mail ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com remetente desconhecido

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentar o convite para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Advogados de Bolsonaro entraram na sexta-feria (10) com um pedido de liberação do passaporte do presidente para que ele possa viajar aos EUA na próxima semana.

Em decisão publicada neste sábado (11) Moraes argumenta que a defesa só apresentou uma mensagem enviada por e-mail ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, com remetente desconhecido. O ministro também cobra horário e programação do evento.

