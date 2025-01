Polícia encontra maconha escondida em sacas de tucumã no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Fluvial Arpão 1, apreendeu mais de seis quilos de maconha do tipo skunk, na noite desta sexta-feira (10), nas proximidades de Coari, interior do Amazonas. A droga encontrada estava camuflada dentro de sacas de tucumã, e tinha como destino final a cidade de Manaus.

Por volta das 21h, a equipe de intervenção da Base Arpão 1, realizou abordagem à embarcação Navio Motor G. M Oliveira, que havia saído de Tabatinga com destino a capital. A ação de rotina faz parte da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Durante o procedimento, os cães de faro narcótico da PMAM sinalizaram a suspeita de entorpecentes dentro de umas sacas de fibra. Ao terem aberto as encomendas, os policiais encontraram em meio a carga de tucumã, os seis tabletes de maconha do tipo skunk.

Aos policiais, o responsável pela embarcação informou que as sacas haviam sido despachadas como encomendas. O material ilícito foi embarcado em Tabatinga e iria ser entregue a uma mulher em Manaus.

Procedimentos

Todo material ilícito avaliado em cerca de R$ 130 mil, foi apreendido e levado para a Base Arpão. O responsável pela embarcação, também, foi encaminhado à base fluvial para prestar esclarecimentos.

